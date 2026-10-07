C’est sous une météo pluvieuse que le parc d’Olhain a accueilli la première édition du défi inter-entreprises de l’Agglomération de Béthune-Bruay. Au total, 25 équipes de 4 participants ont pris le départ d’un triathlon en relais imaginé pour favoriser la cohésion et les rencontres entre les acteurs économiques du territoire.

Au programme : une course à pied de 3,5 kilomètres, suivie d’un circuit VTT de 7 kilomètres et d’un parcours d’obstacles mêlant jeux gonflables et différentes surprises. Nombreux étaient les acteurs économiques et institutionnels du territoire à avoir répondu présents à l’image du Crepim, Aula, BNP Paribas, le CDG 62, GGP Auto, Ugecam Vendin, Croda, Saur, Veolia, l’ADMR du Pas-de-Calais, la CCI Artois, ainsi qu’une équipe d’académiciens de l’Académie de l’entrepreneuriat portée par l’agglomération.

Une première édition

Voix bien connue de l’athlétisme sur France Télévision, Patrick Montel était l’invité d’honneur de la journée pour commenter les épreuves et la soirée dans son style inimitable ! Sur le terrain, l’équipe du parc d’Olhain s’est finalement imposée devant BNP Paribas et le Crepim.

C'est la première fois que la Communauté d'Agglomération de Béthune Bruay Artois Lys Romane organise cet événement, une première fois prévue le 25 juin mais décalé pour cause de canicule. Toutes les entreprises pouvaient s'inscrire quelque soit leur taille, ainsi que les associations et collectivités, qu'elles soient sur le secteur de la CABBALR ou non. Cette déclinaison régionale émane de l'initiative nationale Défi Entreprises Communication.