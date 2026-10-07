À Château-Thierry, FM Logistic fête 20 ans de partenariat avec BIC

«En tant que leader mondial des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs, le Groupe BIC s'appuie sur des partenaires de confiance capables d'accompagner ses ambitions à long terme. Depuis 20 ans, FM Logistic joue un rôle clé dans notre dispositif logistique européen. Ensemble, nous avons développé une activité logistique toujours plus performante, agile et durable afin d'offrir le meilleur niveau de service à nos clients et consommateurs», déclare Vincent Espie, Vice President Supply Chain Europe, BIC .

Depuis l’Aisne, les flux de BIC sont notamment gérés vers la France, le Benelux, le Royaume-Uni, l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne, la Pologne, l’Autriche et la Slovaquie. Une activité qui doit aussi s’adapter aux périodes de forte demande. Pour BIC, 30 à 40% des volumes annuels sont traités en seulement deux à trois mois, principalement autour de la rentrée scolaire. Le site utilise également le transport multimodal rail-route pour certains flux entre Château-Thierry et le sud de la France. Cette organisation vise notamment à réduire l’empreinte carbone liée au transport.

Un site de 105 000 m² à Château-Thierry

En deux décennies, la plateforme FM Logistic de Château-Thierry a également changé d’échelle. Elle dispose aujourd’hui de 105 000 m² de surface logistique et d’une capacité de stockage de 150 000 palettes. Jusqu’à 45 000 colis peuvent être préparés chaque jour. Le site compte 330 collaborateurs permanents, un effectif qui peut atteindre 400 à 450 personnes lors des périodes de forte activité. La plateforme accueille actuellement 13 clients, dans des secteurs aussi variés que le e-commerce, la grande consommation, la santé et la cosmétique, le bricolage, l’agriculture ou encore l’industrie.

«Cet anniversaire témoigne de la solidité de notre partenariat, de la collaboration et la proximité des équipes BIC et FM Logistic et de notre volonté commune de continuer à innover pour relever les défis de demain», poursuit-il.



