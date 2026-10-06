Pour son 10e anniversaire, Barbacane Classics a investi plusieurs lieux de Mâcon du 28 septembre au 2 octobre. Organisé par Le Concert impromptu, ensemble musical à rayonnement international, le festival s’adresse en priorité aux enfants, tout en restant ouvert à tous. Cette nouvelle édition avait pour fil conducteur «La Plume de la Muse», consacré aux compositrices, interprètes et personnalités féminines ayant marqué l’histoire de la musique. L’ouverture du festival a réuni près de 150 jeunes issus des centres de loisirs de Mâcon et du conservatoire Edgar Varèse. À l’auditorium, ils ont découvert les univers d’Armande de Polignac, Mel Bonis et Inès Badalo, trois compositrices appartenant à des périodes différentes. Cette rencontre leur a permis d’aborder des œuvres classiques à travers une présentation adaptée et des échanges directs avec les musiciens.



Une approche interactive

Flûte, hautbois, violon et piano ont accompagné cette découverte musicale. Les jeunes ont pu écouter les œuvres, mais aussi comprendre leur contexte et dialoguer avec les artistes. Le festival a ainsi privilégié une approche participative, combinant interprétation et médiation. Cette 10e édition s’inscrit dans la vocation de Barbacane Classics : rapprocher la musique classique du jeune public. À travers ses rendez-vous, le festival cherche à éveiller la curiosité des enfants et à leur permettre de rencontrer directement les artistes et les œuvres. L’édition anniversaire a également mis en lumière la contribution de plusieurs femmes à l’histoire de la création musicale.