Initiative Somme France Active Picardie organise une nouvelle édition d’Entreprendre Demain du 28 septembre au 15 octobre 2026. Sur près de trois semaines, 13 ateliers, forums et rencontres sont programmés dans différents territoires. L’objectif est d’aborder plusieurs étapes de la vie d’une entreprise, de la création à la reprise, en passant par son développement.



La programmation s’adresse notamment aux créateurs et repreneurs d’entreprise ainsi qu’aux acteurs de l’Économie sociale et solidaire. Les rendez-vous portent sur plusieurs thématiques : financement, accompagnement, micro-entreprise, implantation, reprise-transmission et entrepreneuriat engagé. Les participants peuvent ainsi retrouver des informations pratiques et des temps d’échange autour des principales problématiques liées à l’activité entrepreneuriale.

Un atelier à Méaulte le 6 octobre

Parmi les rendez-vous proposés, un atelier consacré aux micro-entrepreneurs se tiendra mardi 6 octobre, de 9h à 11h, au Hub de Méaulte. Intitulé «Piloter sa micro-entreprise», il abordera la gestion quotidienne de l’activité et le suivi des seuils de chiffre d’affaires. L’optimisation des démarches administratives et les possibilités de développement seront également au programme.



Organisée par le Pays du Coquelicot, cette rencontre est accessible gratuitement, sur inscription. Elle se déroulera au Hub, situé 3 rue Roger Janin à Méaulte. L’événement s’inscrit dans la programmation générale d’Entreprendre Demain, qui vise à proposer des rendez-vous de proximité aux personnes engagées dans un projet entrepreneurial ou dans le développement de leur activité.