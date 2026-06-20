Raphaël Glucksmann, probable candidat à la présidentielle, veut relancer l'idée des colonies de vacances, en mettant en place un "passeport" qui permettra à chaque enfant de connaitre l'expérience d'un séjour collectif et de la mixité sociale, a-t-il expliqué samedi lors d'un déplacement à Rouen.

"Notre projet +Colo pour tous+ permettra aux enfants des travailleurs et des travailleuses de partir en vacances et de renouer avec une tradition française qui était celle de la mixité sociale par les vacances", a expliqué l'eurodéputé de Place Publique, qui s'est rendu à une fête de quartier à Rouen, avec le maire PS de la ville Nicolas Mayer-Rossignol, à l'occasion des 90 ans des congés payés.

Il a expliqué à la presse vouloir "montrer qu'on peut encore conquérir des droits sociaux".

"Il y a 40 ans, il y avait 4 millions ou plus d'enfants français qui partaient chaque année en colonie de vacances. Aujourd'hui, c'est moins d'un million et la mixité sociale a largement disparu", a-t-il déploré.

"Cette idée de relancer les colonies de vacances permettra à des enfants de découvrir la collectivité et de sortir de leur environnement social immédiat", a-t-il développé, regrettant que la France soit devenue "une forme d'archipel de communautés, de catégories, de quartiers qui ne se parlent plus".

Il prévoit la mise en place d'"un passeport qui permettra à chaque enfant au cours de sa scolarité de participer soit à une classe verte, soit à une colonie de vacances".

"Colo pour tous" vise à garantir qu'aucun enfant ne termine sa scolarité "sans avoir vécu au moins un séjour collectif", a précisé son entourage.

Le dispositif partirait du "Pass colo existant", mais en changeant d'échelle : "il ne doit plus s'agir d'une aide ponctuelle à 11 ans mais d'un parcours républicain", auquel l'État, les CAF, les communes, les départements, les régions, l'école, l'éducation populaire et les acteurs du tourisme social participeront.

"Il faut simplifier les démarches, réduire le reste à charge, agir sur le transport et rénover les centres de vacances, internats, bases de plein air et auberges qui existent déjà", précise son entourage, soulignant qu'il ne s'agit pas "d'un chèque de plus : c'est un rite républicain de départ pour chaque génération".

L'eurodéputé préconise aussi l'instauration d'un service civique obligatoire et universel, comme il l'a développé dans son livre "Nous avons encore envie", qu'il est également venue dédicacer à Rouen.