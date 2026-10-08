Fruit d'un legs financier d'Émile Billion à la Ville dans les années 1920, la Cité Billion était, à l’origine, une cité ouvrière destinée aux familles ouvrières nombreuses. En 2017, la ville cède cette cité du quartier Saint-Jean à l'office public d'HLM du Saint-Quentinois et conserve la place située au cœur du quartier. En 2020, suite à la fusion, c’est Partenord Habitat qui en devient le propriétaire. Au fil des années, la cité s’est vidée de ses habitants. Seule une personne habite encore les lieux, mémoire du passé. Le bailleur lance aujourd'hui une restructuration majeure de cet ensemble de 41 logements organisé autour de la place centrale.

Un projet construit avec des partenaires

Le chantier, dont la phase de repérage et de purge des réseaux a débuté en septembre dernier, prévoit la démolition de quinze logements (soit 36% du bâti existant), suivie d'une phase de reconstruction et de réhabilitation. L'offre sera recalibrée avec des typologies allant du T2 au T4, afin de répondre à l'évolution démographique locale, marquée par une forte demande des seniors et des familles monoparentales. «C’est un projet ambitieux. Au-delà du coût, c’est surtout la manière de conserver l’entité de la cité tout en l’adaptant aux dernières réglementations thermiques», indique Thomas Codron, directeur territorial sud. Le projet est mené en concertation avec la ville, le milieu associatif et les architectes des bâtiments de France, pour préserver l’âme de la cité et des éléments comme l'escalier au médaillon inscrit au patrimoine, tout en hissant les logements en catégorie énergétique B.

Un projet ambitieux

Cette opération de renouvellement mobilise un budget de dix millions d'euros. Le plan de financement s'appuie sur 15% de fonds propres apportés par Partenord Habitat et 23% de subventions, provenant d'Action logement, d’Action Cœur de ville et le dispositif Seconde Vie. Le solde est couvert par un emprunt de 6,5 M€. Le projet est géré en interne au sein du groupe nordiste. Par exemple, la maîtrise d’ouvrage est assurée par Partéale, une filiale du groupe. Côté travaux, ils sont réalisés en grande partie par des entreprises locales et régionales. La livraison des premières tranches est prévue pour septembre 2028. Les demandes de la part de particuliers affluent déjà. «Nous avons déjà tenu une permanence pour accueillir les premières demandes. Je pense que nous renouvellerons cette opération», conclut Steve Lamour, directeur territorial adjoint dont le bureau se situe à Saint-Quentin face au parc arboré des Champs-Elysées.