Fondé en 2008 par Roy Mahfouz à Amiens, H2air est un pionnier de l'éolien terrestre en France. Producteur d'électricité 100% renouvelable et indépendant, le groupe développe, construit et exploite des parcs éoliens et solaires [ndlr : depuis 2018] jusqu'à l'international. Il propose également des solutions de raccordement et de stockage à ses clients. Avec plus de 150 collaborateurs, ses dix agences en France (Amiens, Aix-en-Provence, Bordeaux, Caen, La Rochelle, Nancy, Lyon, Tours, Toulouse, Quimper) ainsi que des bureaux à Berlin, Beyrouth, Tunis et Bucarest, H2air est devenu incontournable sur le marché des énergies renouvelables. Depuis sa création, l'entreprise a investi 800 millions d’euros et réalisé plus de 39 millions d’euros de chiffre d’affaires électrique en 2025. Elle assure aujourd’hui l’exploitation de 1 000 MW, dont 300 MW en propre.

500 MW de projets éoliens

H2air annonce ainsi la fusion-acquisition de la filiale française d’Energiequelle, développeur allemand d’électricité renouvelable. «Je suis fier d’annoncer ce partenariat avec Energiequelle, un acteur de référence, reconnu pour son expertise et un ancrage territorial de longue date, confie le président-fondateur Roy Mahfouz. Cette opération s’inscrit pleinement dans la volonté d’H2air de renforcer ses activités éoliennes en France, au sein d’un marché de l’électricité très exigeant». Une opération stratégique en effet, qui s'inscrit dans un contexte de concentration et de volatilité du marché français de l’électricité. H2air se renforce en tant qu’IPP (Independent Power Producer) avec cette acquisition de la branche française d’Energiequelle, basée à Rennes en Bretagne. Cette opération représente 500 MW de projets éoliens en développement et 60 MW en exploitation ou en réalisation.

Une trentaine de nouveaux collaborateurs

La fusion-acquisition met également en commun les valeurs de deux groupes. Tous deux sont convaincus «de la nécessité de développer les énergies renouvelables dans le respect de l’humain, de l’environnement et des territoires, grâce à un travail de qualité et des équipes engagées», communiquent-ils. L'opération va en cela permettre aux équipes de se rejoindre pour cultiver et pérenniser leurs savoir-faire. Pour Michael Raschemann, le fondateur en 1997 et directeur général d’Energiequelle : «Avec H2air, nous avons trouvé un partenaire expérimenté et engagé qui répond à nos exigences. C’est pourquoi nous nous réjouissons que la transaction ait pu être menée à bien et que les projets ainsi que l’équipe soient entre de bonnes mains». L’équipe française d’Energiequelle, composée d’une trentaine de personnes, rejoindra H2air dans les prochains mois.