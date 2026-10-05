Au Havre, les PME cherchent à se démarquer autrement

Comment convaincre un prospect sans entrer systématiquement dans une comparaison des prix ? C’est l’un des enjeux mis en avant par la CCI Seine Estuaire à l’occasion de la Semaine de la PME, organisée les 14 et 15 octobre au Havre.

Le jeudi 15 octobre à 9h15, un atelier animé par Mélanie Montet, fondatrice de l’agence marketing M-OOVE, proposera aux entrepreneurs de travailler leur positionnement commercial. L’objectif : rendre leur différence plus visible et compréhensible auprès de leurs prospects, en s’appuyant davantage sur la valeur de leur offre que sur son seul tarif.

Pour les TPE et PME, cette question touche directement au développement commercial : lorsque l’offre est difficile à distinguer de celle des concurrents, la comparaison peut rapidement se concentrer sur le prix. La CCI Seine Estuaire inscrit ainsi cet atelier, gratuit sur inscription et organisé dans ses locaux au Havre, dans une programmation destinée aux dirigeants et entrepreneurs.