À Autun, la Semaine européenne de la réduction des déchets (SERD) donnera lieu à quatre journées d'activités consacrées à la consommation responsable. Le Grand Autunois-Morvan et ses partenaires proposeront différents rendez-vous pour sensibiliser les habitants au tri, au réemploi et à la limitation des déchets. L'objectif est de présenter des solutions accessibles pour prolonger la durée de vie des objets et réduire le gaspillage au quotidien.



Le programme débutera le mardi 24 novembre, de 18h à 20h, par une rencontre à l'Espace coworking, avenue de la République. Les échanges porteront notamment sur la gestion des déchets, les consignes de tri et les pratiques de consommation. Le lendemain, le CPIE du Pays de Bourgogne animera un atelier consacré à la transformation des textiles. Organisée de 14h à 16h au Centre de ressources numériques du Grand Autunois-Morvan, cette séance permettra de fabriquer un objet utile à partir d'un ancien vêtement. Le matériel sera mis à disposition des participants.

Le recyclage au cœur du programme

Le jeudi 26 novembre, un atelier FabLab présentera plusieurs possibilités de valorisation des déchets. De 17h à 19h, les participants pourront découvrir comment fabriquer du filament pour impression 3D à partir de bouteilles en plastique. Une démonstration d'impression 3D et une présentation du réseau Ordi3E, spécialisé dans le réemploi du matériel informatique, compléteront cette animation. Les habitants pourront également apporter leurs anciens équipements numériques pour favoriser leur recyclage ou leur réutilisation.



La dernière journée, vendredi 27 novembre, se déroulera sur le marché d'Autun, devant l'hôtel de ville et dans les halles. Des échanges avec les passants permettront de recueillir leurs propositions pour donner une seconde utilité aux objets.