Les échanges entre Autun et Chengdu se poursuivent avec plusieurs projets liés à la jeunesse et aux relations franco-chinoises. La ville a récemment accueilli, en mairie, Fiona Fu Lingyun et Alicia Hu Xiaoji, deux partenaires impliquées dans cette coopération. La rencontre a permis de faire le point sur les actions engagées et les projets à venir.

Alicia Hu Xiaoji, présidente de l’association franco-chinoise partenaire de la ville, prépare notamment un nouveau voyage pour les collégiens autunois. Après un premier séjour organisé durant l’été, un groupe pourrait se rendre en Chine du 13 au 28 février 2027, pendant les vacances d’hiver. Le programme prévoit une immersion à Chongqing, près de Chengdu, autour du Nouvel An chinois. Les familles intéressées peuvent se rapprocher du Comité de jumelages d’Autun pour obtenir des informations.

La coopération prévoit aussi l’accueil de groupes chinois dans la cité bourguignonne. Après la venue récente d’une délégation de Chengdu, la ville souhaite poursuivre ces échanges et recevoir notamment de jeunes visiteurs chinois.



Le numérique au service du tourisme

La rencontre a également permis d’évoquer les possibilités de coopération dans le tourisme et le numérique. Cheffe d’entreprise à Chengdu, Fiona Fu Lingyun développe depuis plus de 16 ans des solutions numériques pour les collectivités et les sites touristiques. Ses outils concernent notamment la gestion des visiteurs et des flux touristiques. Son expérience pourrait être mobilisée dans de futurs projets à Autun. L’objectif évoqué est notamment de renforcer la visibilité de la ville auprès des visiteurs chinois et de favoriser son intégration dans leurs circuits touristiques en France.

Des actions de mécénat sont également envisagées. Fiona Fu Lingyun souhaite notamment utiliser sa marque de produits pour soutenir des initiatives locales ou accompagner certaines manifestations. Ces différents projets prolongent ainsi les échanges entre Autun et Chengdu, avec des pistes de travail allant de la jeunesse au tourisme, en passant par le numérique, la culture et le mécénat.