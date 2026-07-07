"J'ai une mention que je ne pensais pas avoir": comme des centaines de milliers d'autres candidats, Callista, 18 ans, a découvert vendredi à la mi-journée les résultats du bac, qui au niveau national, affiche 85,5% de taux de réussite provisoire.

Depuis 11H30 dans la moitié des académies de France métropolitaine (dont Aix-Marseille, Bordeaux ou Lyon) et 12H15 en Île-de-France, Nantes ou encore Lille, les résultats sont tombés, disponibles comme chaque année en ligne ou sur des panneaux d'affichage dans la cour de leur établissement.

Au lycée Fénelon, à Paris, une trentaine d'élèves sont venus découvrir leurs résultats. Attroupés devant les panneaux, certains poussent des cris, d'autres continuent de chercher leur nom.

Léon, 17 ans, a obtenu son bac avec mention très bien. "Je m'attendais à +bien+, +très bien+ pas forcément mais en tout cas je suis content de l'avoir", se réjouit le lycéen.

Au lycée Docteur Charles Mérieux à Lyon, une cinquantaine d'élèves et quelques parents ont également fait le déplacement. À l'ouverture de la grille, certains ont l'air tendu, mais très vite les cris de joie se font entendre.

"Je savais que j'allais avoir le bac, mais là j'ai une mention que je ne pensais pas avoir", savoure Callista entourée de ses amies. Elle n'a pas hésité à se rendre au lycée pour découvrir les résultats. "C'est mieux d'être avec tout le monde, les copines si ça va pas, avec les profs", explique la future étudiante en psychologie.

Ilian, 17 ans, est "très heureux. Parce que le bac HLP (humanités, littérature et philosophie) était atroce, j'avais fait deux hors-sujets je pensais avoir 2, et en fait non". Il a obtenu la mention bien et s'apprête à faire du droit l'an prochain.

Un effet orthographe ?

En déplacement au lycée Fénelon, le ministre de l'Éducation Édouard Geffray a annoncé un taux provisoire de 85,5%, quasi stable par rapport à l'an dernier (85,75%).

Le taux de réussite au baccalauréat dépasse depuis 2012 les 80%. L'an dernier, le taux définitif était de 91,8%, en hausse sur un an pour les voies générale (96,4%) et technologique (90,9%) et stable pour la voie professionnelle (83,4%).

En tout, 714.700 candidats se sont présentés à cette session de juin du bac, un nombre en hausse de 4.800 par rapport à 2025, a détaillé le ministère de l'Éducation.

Pour le bac général, le taux d'admis provisoire est de 90,6%, en baisse de 0,5 point par rapport à 2025. Il est de 78,8% en filière technologique, en baisse de 0,5 point. Pour le bac professionnel, il atteint 80,5%, soit 0,5 point de plus que l'an dernier.

Un léger tassement qui s'explique "probablement" par le plafonnement des points accordés par les jurés d'harmonisation, a souligné M. Geffray. Depuis cette année, aucun repêchage n'est en effet possible en dessous de 8/20.

Le ministre avait également insisté cette année sur l'orthographe, promettant des barèmes dans toutes les disciplines. "Il y a probablement eu un effet", a-t-il estimé.

Sur le terrain, la consigne semblaient toutefois avoir été peu appliquée. Lors d'une réunion de travail le 29 juin, Édouard Geffray a relevé des "consignes d'examen non suivies" et souligné qu'il n'était "pas satisfait", selon des sources syndicales à l'AFP.

"Sur le niveau d'orthographe et d'expression, je pense qu'on a encore collectivement du travail à faire", a-t-il affirmé mardi.

Possible fuite

Interrogé sur une éventuelle fuite de résultats du baccalauréat avant l'heure officielle, relayée par Le Parisien notamment, M. Geffray a assuré que le ministère était "en train de regarder ce qu'il s'est passé".

"Ce n'est pas un piratage. Nous n'avons pas été attaqués", a-t-il déclaré. Selon lui, cette possible fuite serait liée à "une ouverture anticipée" du dispositif permettant aux candidats de partager leurs résultats avec un tiers.

"Ce n'est pas une fuite criminelle", a-t-il insisté.

Les épreuves de rattrapage du baccalauréat général et technologique se dérouleront jusqu'au vendredi 10 juillet inclus.

Ce sont 57.300 candidats qui pourront s'y présenter, indique le ministère. Leur proportion parmi les candidats (8%) diminue de 0,2 point par rapport à juin 2025.