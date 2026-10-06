Bar-le-Duc : la culture au service de la santé mentale

À Bar-le-Duc, la santé mentale sera abordée sous un angle culturel le 15 octobre. Le cinéma Confluences accueillera à 14 heures le débat public «L’art de prendre soin de sa santé mentale», préparé dans le cadre du Comité territorial de santé de la Meuse. Le programme s’appuiera sur les sept arts pour interroger la place de la création dans le bien-être et la prévention.





L’objectif est d’ouvrir la réflexion sur la santé mentale à travers différents modes d’expression artistique et de montrer comment la culture peut constituer un espace d’échange, de sensibilisation et de lien avec les autres. Le choix d’un rendez-vous ouvert au public permet également d’aborder ces questions en dehors des seuls dispositifs de soins.

Au-delà de ce rendez-vous, l’initiative met en lumière un enjeu territorial : faciliter l’accès à des ressources favorisant le bien-être et la prévention. Pour les acteurs locaux, les démarches associant santé, culture et lien social peuvent aussi contribuer à faire vivre les équipements culturels, à créer de nouveaux espaces de dialogue et à mobiliser des publics différents autour d’une même problématique.

Prévenir pour limiter les coûts et économiques sociaux

À l’échelle nationale, la santé mentale dépasse désormais le seul champ médical. Les entreprises, collectivités et acteurs sociaux sont également concernés par les conséquences des difficultés psychologiques sur les parcours professionnels, l’absentéisme et le maintien dans l’emploi. Dans ce contexte, les initiatives locales de prévention et de sensibilisation participent à une réflexion plus large sur les moyens de limiter les effets économiques et sociaux de ces situations. Les actions de proximité peuvent ainsi contribuer à mieux repérer les situations fragiles et à orienter plus rapidement les personnes vers les dispositifs adaptés.