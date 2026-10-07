Beauvais : le plus grand marché fermier de la région fête ses 20 ans

150 exposants de producteurs exclusivement de l'Oise, plus d'une dizaine d'animations... le succès du Marché Fermier de l'Oise n'est plus à prouver. Il est même le plus grand des Hauts-de-France et connaît un intérêt grandissant chaque année, tant du côté du nombre de visiteurs que celui des artisans désireux d'y participer. Cette année est particulière pour ce marché qui fêtera ses 20 ans. «Le Département est aux côtés de ceux qui font l'agriculture et les saveurs de l'Oise», exprime Nadège Lefebvre, présidente du Conseil Départemental de l'Oise.

Le succès de ce marché se trouve dans la diversité et la qualité des savoir-faire agricoles réunis. Apiculteurs, bouchers/charcutiers/traiteurs/restaurateurs/maraîchers, producteurs laitiers, boulangers/pâtissiers, brasseurs, herboristes, poissonniers, céréaliers... cette journée constitue une belle opportunité pour les professionnels de l’Oise qui peuvent exposer gratuitement, vendre, échanger et surtout partager leur métier avec les visiteurs, qui eux peuvent retrouver les produits issus de leur territoire. Et en 20 ans, 400 000 visiteurs ont déambulé au sein de ce marché et 2 500 producteurs ont investi les allées.

Sensibiliser au monde agricole

Cette 20e édition sera aussi plus belle qu'habituellement : afin de sublimer les allées du Marché Fermier, les producteurs sont incités à participer au concours du plus beau stand mettant en valeur leurs produits. À la clé de ce concours, le gagnant aura le privilège de choisir son emplacement pour l’édition 2027 du Marché Fermier.

Si la 20e édition du marché fermier se veut festive, c'est aussi pour sensibiliser au monde agricole. En proie à une crise, accentuée par le changement climatique, la monde agricole est essentiel. Pour ce faire, les animaux (poules, moutons, ânes…) seront présents cette année. Le département propose aussi des ateliers autour du potager, qui rencontre un immense succès chaque année. Et pour cette 20 édition, «le potager sera très festif et vivant, avec des statues d’animaux et un potager aux fruits et aux légumes tous plus colorés les uns que les autres», précise le Conseil départemental de l'Oise.













