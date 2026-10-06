Cette initiative répond aux difficultés rencontrées par certains locataires pour se soigner ou effectuer leurs démarches de santé. Déjà organisée avec succès dans plusieurs territoires du département, elle permet de réunir en un même lieu des professionnels capables d’informer, de dépister et d’orienter les habitants vers les dispositifs adaptés. Les participants pourront notamment bénéficier gratuitement d’un contrôle de la vision et de l’audition, d’un dépistage du diabète ainsi que de séances de vaccination. L’Assurance Maladie de l’Artois tiendra un stand consacré à l’accompagnement et à la prévention.

Installé devant les locaux de l’association ALIM, un minibus Santelys proposera des ateliers de diététique et de sensibilisation aux risques cardiovasculaires, aux maladies rénales ainsi qu’à la sophrologie. La Communauté d’Agglomération Béthune-Bruay, Artois Lys Romane mettra en place un espace de médiation santé pour aider les habitants à comprendre leurs droits et à les orienter dans leurs parcours. De son côté, l’UFOLEP encouragera la pratique d’une activité sportive comme levier de prévention et de bien-être.

« Bien habiter, c’est aussi pouvoir prendre soin de sa santé. Avec nos partenaires, nous souhaitons aller au plus près de nos locataires pour leur permettre d’accéder à l’information, à la prévention et aux dispositifs auxquels ils ont droit. L’arrivée de “Ma Journée Santé” à Béthune marque une nouvelle étape de notre engagement en faveur de l’égalité d’accès aux soins et de la lutte contre les inégalités de santé. », déclare Jean-Louis Cottigny, Président de Pas-de-Calais habitat.