Canicule: 35 départements en vigilance rouge dimanche, un record

L'escalade du thermomètre se poursuit: Météo-France a placé 35 départements en vigilance rouge canicule pour la journée de dimanche, un chiffre record qui englobe 26 millions de Français, déjà assommés samedi par une chaleur écrasante.

Pour ce second épisode caniculaire en quelques semaines, "les très fortes chaleurs s'installent durablement sur le pays", a indiqué l'institut dans son bulletin de 16H00 en plaçant une large partie centre et ouest de la France en vigilance rouge à compter de dimanche midi, jour de la Fête de la Musique qui draine chaque année des foules dans la rue.

C'est un nombre record de territoires placés en vigilance rouge canicule, selon Météo-France, le précédent étant de 20 départements les 24 et 25 juillet 2019.

Pour cette zone allant de la région parisienne aux Pyrénées-Atlantiques, Météo-France prédit un "épisode caniculaire d'intensité exceptionnelle, similaire à celle des canicules de juillet 2019 et août 2003, mais de durée encore incertaine", avec possiblement jusqu'à 41°C par endroits.

Avec 45 autres départements en vigilance orange dimanche, ce sont au total plus des trois quarts de la population française qui souffriront de la chaleur, selon une analyse de données par l'AFP.

Sur les bords du Rhône à Lyon, une file de baigneurs accablés par la chaleur attend patiemment à l'ombre des platanes l'ouverture du centre nautique Tony Garnier.

Malgré l'attente, Jocelyne, 77 ans, ne se décourage pas car elle a "envie d'eau, de fraîcheur". Aller à la piscine dans une telle chaleur, "ce n'est pas pareil" que se rafraîchir avec une douche chez soi "parce qu'un quart d'heure après, c'est comme si vous n'aviez rien fait, dit-elle. "À la piscine, on peut s'asseoir, tremper en continu ses pieds et barboter."

Festivités adaptées

Du fait des fortes chaleurs, la consommation d'alcool pour la Fête de la musique dimanche sera interdite dans les départements qui seront placés en vigilance rouge canicule, a annoncé le gouvernement qui a activé une cellule interministérielle de crise.

La ministre de la Culture Catherine Pégard a appelé à "une extrême vigilance", tout en laissant aux préfectures et municipalités la décision de maintenir ou annuler les festivités.

Dans l'ensemble, celles-ci ont maintenu les festivités mais avec des adaptations et un renforcement des messages de prévention, selon une recension de l'AFP.

En Gironde, où la température devrait s'approcher des 40°C dimanche, la préfète Sophie Brocas a indiqué lors d'un point presse avoir pris un arrêté pour "interdire toutes les manifestations à l'extérieur, sportives, festives, culturelles pendant la journée jusqu'à la fin de la vigilance rouge", avec une dérogation dimanche pour la Fête de la musique, entre 19H00 et 02H00 du matin.

Les municipalités de Rennes, Toulouse et Lyon ont transmis des "consignes spécifiques" et "invitations à la prudence" aux organisateurs.

À Lyon, la municipalité écologiste assure que la fête sera "adaptée": les scènes labellisées bénéficieront d’espaces ombragés, avec des horaires majoritairement prévus à partir de 18H00.

À l'inverse, dans l'Indre, la ville de Châteauroux a annulé les concerts de six lieux qu'elle gérait, mais laissé les bars et restaurants libres de maintenir leurs animations.

Cette canicule prolongée, liée au changement climatique et qui a débuté jeudi, bouscule le pays, contraignant entre autres les écoles ou chantiers à s'adapter, voire à fermer. Ainsi à Nantes, les établissements scolaires resteront fermés lundi et mardi après-midis.

Lundi, le mercure pourrait encore grimper et "la température moyenne sur l'Hexagone (indicateur thermique) pourrait atteindre le niveau de la journée la plus chaude jamais mesurée en France tous mois confondus", prévient Météo-France.

À l'ombre des marronniers

Claudine Masson, une Parisienne de 74 ans, passe tout son samedi à l'ombre des marronniers d'un parc du 20e arrondissement, savourant la fraîcheur.

La Ville de Paris a décidé d'ouvrir ses parcs et jardins nuit et jour. Une bonne idée pour la retraitée, "pour les gens qui aiment bien venir passer une heure ou deux le soir à la fraîche". Mais elle-même n'ira pas, par crainte "des gars qui sont éméchés".

La chape de plomb actuelle s'accompagne en outre d'une dégradation de la qualité de l'air, avec des épisodes de pollution critique à l'ozone, notamment en Ile-de-France.

Selon le consensus scientifique, le changement climatique induit par l'activité humaine rend plus intenses les phénomènes météorologiques extrêmes, notamment les vagues de chaleur.

La canicule que traverse la France et l'Europe occidentale est le résultat "de décennies d'inaction, de déni climatique et de la fabrique du doute", déplore la patronne des Écologistes Marine Tondelier sur X.

La chaleur a tué quelque 5.700 personnes en France en 2025 après 3.700 l'année précédente, selon des estimations de l'agence Santé publique France. Les trois quarts des décès concernent les plus de 75 ans.