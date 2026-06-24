Canicule : 68.000 foyers privés d'électricité dans le Finistère

Environ 68.000 foyers sont privés d'électricité mercredi matin dans le sud du Finistère, en raison d'un incident lié à la chaleur sur un transformateur du réseau RTE, a annoncé la préfecture.

"L'origine de l'incident est accidentelle et liée aux fortes chaleurs actuellement observées. Cet incident n'a fait aucun blessé", a déclaré la préfecture dans un communiqué. Mais aucun rétablissement complet n'est attendu avant la fin de journée, au plus tôt.

Le Finistère fait partie des 58 départements français placés mercredi en vigilance rouge canicule.

"À la suite de l'incident survenu mardi à 21h sur un transformateur RTE" à Ergué-Gabéric, près de Quimper, "les opérations de sécurisation et de rétablissement de l'électricité se poursuivent dans le sud-ouest du Finistère", a précisé la préfecture.

La température maximale a frôlé mardi les 40°C à Ergué-Gabéric, un niveau exceptionnel dans ce département côtier au climat habituellement très tempéré.

"Un périmètre d'évacuation de 150 mètres" a été mis en place autour du site concerné par l'incident, a indiqué le ministère de l'Energie. "Les habitants de neuf pavillons ont été évacués et ont pu regagner leur domicile", a-t-on précisé de même source. Près de 120.000 foyers ont été touchés au plus fort de l'incident, toujours selon le ministère.

Les équipes de RTE et d'Enedis, qui gèrent le réseau électrique français, ont été mobilisées toute la nuit et travaillent à "un rétablissement progressif et le plus rapide possible", a expliqué la préfecture.

"Pour des raisons techniques, RTE ne pourra pas raccorder les foyers concernés dans le courant de la journée; les raccordements interviendront, au plus tôt, en fin de journée", a-t-elle souligné, les EHPAD affectés "bénéficieront de groupes électrogènes".

La préfecture du Finistère pilote une cellule de crise départementale. Les maires des communes touchées ont été "informés personnellement" de l'évolution de la situation, a souligné la préfecture.

La ministre déléguée chargée de l'Energie, Maud Bregeon, "tient à assurer de son soutien les habitants touchés par cette coupure".

"Alors qu'un épisode caniculaire extrême touche notre pays, chacun sait combien l'électricité est essentielle, en particulier pour les personnes les plus vulnérables et les plus fragiles", les premières pensées de la ministre leur sont adressées, ont indiqué ses services.

"Tout est mis en œuvre pour leur porter assistance et rétablir l'accès à l'énergie dans les meilleurs délais", assuré le ministère.

De très gros investissements sont programmés par les gestionnaires français du réseau électrique pour l'adapter au réchauffement climatique.

RTE a programmé 94 milliards d'euros d'investissements d'ici à 2040, avec 23.500 km de lignes à renouveler et 85.000 pylônes à remplacer ou moderniser.

Enedis prévoit près de 96 milliards d'euros d'investissements entre 2022 et 2040. Dans certains territoires, Enedis poursuit l'enfouissement ciblé de réseaux pour réduire la vulnérabilité aux événements climatiques extrêmes.