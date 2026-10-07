Après près d'un an de travaux, Caux Seine agglo a inauguré le doublement de la conduite d’eau industrielle entre les réservoirs de Port-Jérôme-sur-Seine et le secteur de la Porte Saint-Georges. Mise en service le 14 septembre, cette nouvelle infrastructure permet de sécuriser l'approvisionnement en eau industrielle des entreprises du secteur de Port-Jérôme.

Sécuriser un réseau stratégique

L’eau industrielle est produite à partir de l’eau de la Seine, pompée puis traitée à l’usine de Norville, exploitée par SAUR dans le cadre d’une délégation de service public. Mise en service en 1972, l'infrastructure fournit 30 millions de mètres cubes d'eau par an, pour répondre aux besoins des industriels et à leur défense incendie.

Jusqu’alors, une seule canalisation de 1 000 mm de diamètre, vieillissante, assurait la liaison. La nouvelle canalisation, d’un diamètre de 1 200 mm sur un linéaire de 2 kilomètres, vient donc compléter le réseau existant.

Le doublement du réseau "permettra notamment de réaliser plus facilement les opérations de maintenance et d’entretien sur l’ancienne canalisation tout en maintenant l’alimentation en eau industrielle des entreprises", explique la collectivité. Un investissement stratégique de 7,74 millions d’euros, entièrement financé par Caux Seine agglo, alors que la zone industrielle de Port-Jérôme se développe rapidement.

Un chantier technique

La réalisation de nouvelle conduite a nécessité plusieurs interventions spécifiques : un micro-tunnelage a notamment permis de franchir la rivière et la RD281 sans interrompre la circulation et en limitant les contraintes liées aux réseaux existants. Le chantier, réalisé par un groupement du groupe NGE, a mobilisé jusqu’à trente personnes simultanément et généré près de 3 500 heures d’insertion professionnelle.