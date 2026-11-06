Vélo Oise est une association qui promeut les mobilités actives (vélo, marche, rollers, fauteuil roulant) sur le sud de l’Oise et ses environs, ouverte à tous les publics. Son objectif est d'agir pour la santé, la prévention des risques routiers, l’inclusion sociale et le respect de l’environnement, à travers de très nombreux ateliers animés par des bénévoles.

Par exemple, ces ateliers peuvent prendre la forme d'ateliers d’apprentissage du vélo pour enfants et adultes, ateliers d’aide à la réparation, réemploi des vélos et économie circulaire, sensibilisation et plaidoyer auprès des collectivités, et promotion d’aménagements cyclables urbains, d’itinéraires intercommunaux, de voies vertes et de véloroutes. Dans cette philosophie VélOOise installe des antennes de bénévoles pour promouvoir cette pratique sanitaire et écoresponsable. À Chaumont-en-Vexin, cette dynamique s'est déjà installée depuis plusieurs années par un groupe de citoyens investis. Un groupe de citoyens et citoyennes «très investi dans le développement local de leur commune et intéressé par les enjeux de transition écologique», explique l'association. «Grâce à leur travail, leur participation à des ateliers de concertation, et à leurs multiples propositions faites à la municipalité, ils et elles ont réussi à se faire connaître et à faire avancer des sujets locaux, notamment celui du vélo», précise-t-elle. Pierre et Swanson seront les deux coréférents de l'antenne VélOOise de Chaumont.

Un potentiel de développement de la pratique

Si VélOOise ouvre une nouvelle antenne dans cette commune, c'est parce qu'il existe un potentiel de développement de la pratique du vélo, même si elle est déjà dynamique dans ce territoire. Avec l'existence d'une gare de transilien J qui la relie directement à Pontoise, Argenteuil et à Paris, l'association voit des liens entre vélo et train à développer. L'autre point de développement concernent la proximité de la commune avec plusieurs grands itinéraires cyclotouristiques (dont l'Avenue Verte London Paris) qui passent à quelques kilomètres. Enfin, un nouveau financement ciblé "politique cyclable" vient d'être débloqué auprès de la commune de Chaumont-en-Vexin.



