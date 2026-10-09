Comme chaque année, Weldom, l'enseigne de bricolage, s'engage dans un chantier solidaire avec l'association Les Bricos du Cœur, qui organise des chantiers solidaires pour rénover et embellir les locaux des structures de l'action sociale et de la santé partout en France. L'objectif ? «Faire ensemble, partager et être utile concrètement sur son territoire», exprime Weldom.

Cette année, les collaborateurs volontaires de Weldom se retroussent les manches pour participer à un chantier solidaire, celui du GEM Le Renouveau (Groupement d’Entraide Mutuelle) à Clermont, dont la mission est d'accompagner des personnes vivant avec un handicap psychique ou un trouble du neurodéveloppement. Le chantier consiste à rénover la pièce principale et la cuisine du GEM, avec au programme enduit, peinture, petites rénovations murales et décoration «avec un même objectif : offrir aux bénévoles et bénéficiaires un lieu plus agréable, chaleureux et accueillant», explique Weldom.

Depuis dix ans, dix structures ont ainsi été accompagnées et plus de 100 collaborateurs se sont

mobilisés.