"Comment ça va la Gen Z?" Louis Boyard en première ligne devant un lycée bloqué

C'est par des confettis et une ovation générale que Louis Boyard a été accueilli mardi matin devant le lycée Michelet de Vanves, en plein blocage. L'occasion pour le député LFI de louer la politisation de la jeunesse et de faire preuve de sa maîtrise des codes des réseaux sociaux.

"Quand arrive un élu insoumis avec son écharpe, il est acclamé. De ma vie politique je n'ai jamais vu ça", assurait lundi soir Jean-Luc Mélenchon.

Et ce n'est pas Louis Boyard qui va le contredire.

L'élu du Val-de-Marne a oublié son écharpe dans sa voiture, mais il n'en a pas eu besoin, mardi, pour être immédiatement identifié par ces élèves des Hauts-de-Seine.

Rapidement, il monte sur les poubelles amassées devant la grille du lycée et prend le micro.

"Comment ça va la Gen Z?", lance l'élu de 26 ans pour chauffer la foule d'adolescents réunie dans la bonne humeur et dans la fraîcheur matinale de l'automne pour ce troisième jour de blocage au lycée Michelet.

"Pourquoi cette génération ferait du 8h/18h pour finir par être rejetée par Parcoursup?", dont les Insoumis demandent l'abrogation, déroule-t-il.

Et quand les lycéens lancent un chant "Boyard, Boyard", l'intéressé entonne en retour un chant "On va gagner!"

"C'est un lien de lutte qui nous unit. Ce n'est pas un lien de fans qu'ils ont avec moi", explique à l'AFP l'ancien syndicaliste lycéen.

Il n'empêche que la popularité auprès des jeunes est bien réelle pour Louis Boyard, qui compte près de 2 millions d'abonnés sur TikTok. Il est le quatrième responsable politique français le plus suivi sur ce réseau, après Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon et Jordan Bardella.

Un réseau social dont il parle parfaitement la langue.

Quand un lycéen s'exclame "Wallah, il sait", Louis Boyard répond ainsi du tac au tac: "J'ai la réf! (la référence, ndlr) Combien il y a de politiques qui ont la ref?".

La phrase est une "trend" TikTok, un contenu devenu viral. Elle accompagne des vidéos humoristiques, parfois en lien avec les blocages d'établissements scolaires, où des personnes ont le regard perdu dans le vide.

"J'ai toutes les refs, tu m'auras sur rien!", insiste Louis Boyard quand un autre adolescent lui lance un défi.

Point de passage

Mais le député récuse toute récupération politique de la part du mouvement de gauche radicale, alors que les Insoumis sont accusés par le gouvernement d'instrumentaliser la grogne et de mettre le feu aux poudres.

"On ne vient sur un lycée que quand on nous en fait la demande. C'est eux qui nous récupèrent", assure-t-il.

"Ça leur fait plaisir de me voir parce qu'ils suivent ce que je fais sur les réseaux. Je suis un point de passage entre les revendications des jeunes sur les réseaux et les échanges à l'Assemblée nationale", ajoute-t-il.

Son entourage assure recevoir des centaines de sollicitations de lycéens, sur les réseaux sociaux ou par mail.

Devant le lycée fleurissent des pancartes et des stickers de La France insoumise alors que, selon les sondages, Jean-Luc Mélenchon réunirait plus de 40% des intentions de vote des 18-24 ans pour la présidentielle 2027.

"Cette jeunesse demande l'égalité, des services publics, et de battre l'extrême droite. Qui peut faire ça à part nous?", assure Louis Boyard.

Clément, un lycéen en classe de première présent sur le blocage, confirme: "On a quelques élèves de droite mais LFI c'est le mouvement qui nous représente le mieux".

Adossé à une barrière, Julien, un parent d'élève de 50 ans, observe la scène.

S'il dit être venu en soutien du mouvement lycéen, il est plus sceptique sur la prise de parole de l'élu insoumis.

"C'est bien qu'il montre sa tête mais il n'était pas obligé de parler. Ça donne du grain à moudre à ceux qui disent que LFI incite au bordel", estime-t-il.

Après une série de selfies, Louis Boyard reprend la voiture. Direction Créteil où il vient d'apprendre qu'un blocage était en cours à l'université.