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Les Entrepreneurs de l'Oise fêtent leurs 40 ans
04/10/2026 Virginie Kubatko
Beauvais (60)
À Amiens, la librairie Martelle s’est élevée au rang d’institution. Ses 70 ans célébrés en 2027 ne font que consacrer l’endroit en véritable temple du livre lorsque l’on considère ses 2 300 m2 d’espaces sur trois niveaux et ses 43 salariés dédiés à la culture sous toutes ses formes.
Marie Gaudefroy co-dirige la librairie avec son cousin Guillaume. © Cyrille Struy
2 300 m2 sur trois niveaux d'espaces dédiés à la culture. © Cyrille Struy
La grotte aux peluches en place dès les premières années de Lionel et Annie Martelle. © Cyrille Struy
Une librairie généraliste pour tous les âges. © Cyrille Struy
Animations, dédicaces et surprises vont ponctuer l'année 2027 pour les 70 ans de la librairie. © Cyrille Struy
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