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Amiens : la librairie Martelle véritable temple du livre à bientôt 70 ans

À Amiens, la librairie Martelle s’est élevée au rang d’institution. Ses 70 ans célébrés en 2027 ne font que consacrer l’endroit en véritable temple du livre lorsque l’on considère ses 2 300 m2 d’espaces sur trois niveaux et ses 43 salariés dédiés à la culture sous toutes ses formes.

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Par Benoît Maleplate
La Gazette Picardie
Publié le 4 octobre 2026 - Mis à jour le 4 octobre 2026
<p>La librairie Martelle se veut généraliste : de la littérature aux arts, jeux, fournitures, encadrement jusqu’à sa grotte aux peluches. 240 000 produits pour 74 000 références à tous les prix et pour tous les âges : sa diversification est aussi la source de sa longévité. Une gageure pour une librairie indépendante dans le secteur complexe de l’édition. La co-directrice Marie Gaudefroy n’hésite pas à dire «<em>qu'une librairie indépendante est un commerce à l’équilibre fragile</em>». Elle précise : «<em>Nous parlons de, en moyenne, 1% de rentabilité car le prix de vente des livres est fixé pa.

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