En bref

À Amiens, la librairie Martelle s’est élevée au rang d’institution. Ses 70 ans célébrés en 2027 ne font que consacrer l’endroit en véritable temple du livre lorsque l’on considère ses 2 300 m2 d’espaces sur trois niveaux et ses 43 salariés dédiés à la culture sous toutes ses formes.