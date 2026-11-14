La Foire Internationale et Gastronomique de Dijon a fermé ses portes le 11 novembre 2026, après douze jours d’animations et de rencontres au Parc des Expositions et des Congrès. Organisé par Dijon Bourgogne Events, ce rendez-vous a rassemblé près de 153 000 visiteurs, contre 170 000 lors de l’édition précédente.





Une fréquentation affectée par le contexte économique

La baisse de fréquentation concerne principalement une partie du public régional qui avait l’habitude de venir en journée. Environ 20 % de ces visiteurs ont renoncé à se déplacer cette année. Dijon Bourgogne Events explique ce recul par les difficultés économiques rencontrées par les ménages et les mouvements sociaux intervenus pendant la durée de la manifestation.

« La Foire de Dijon est l’un des grands rendez-vous populaires de notre ville. Pendant douze jours, elle réunit les Dijonnaises et les Dijonnais, les habitants de la métropole et les visiteurs venus de toute la région autour de ce qui fait notre identité : la gastronomie, les savoir-faire et le goût du partage. Dans une année difficile pour de nombreux foyers, elle est restée un lieu de rencontre ouvert à toutes et à tous», souligne Nathalie Koenders, maire de Dijon et présidente de Dijon métropole.

Par ailleurs, la Foire a réuni 400 exposants autour de la gastronomie, de l’artisanat, de la création et du bien-être. Au total, 250 animations étaient proposées au public. Cette édition a également été marquée par le lancement du club des Copains de la Foire, qui compte plus de 3 500 adhérents. Ces derniers ont bénéficié d'un tarif d'entrée préférentiel de 5 euros, au lieu de 7 euros. En 2027, ils pourront participer à ces trois rendez-vous : une Boum en février, une Guinguette au printemps et une Paulée en septembre.





La gastronomie toujours au programme



Les concours culinaires ont occupé une place importante dans cette 96e édition. Treize compétitions ont été organisées, dont le concours « Toque Foire », qui a récompensé Anaëlle Boto, 20 ans, employée au Melkior. La finale s'est déroulée le 8 novembre, en duo avec des chefs locaux, sous la présidence de Louis-Philippe Vigilant, chef deux étoiles du restaurant La Côte d'Or. Le 2e Championnat de France de Pizza Amateur, organisé avec l'Association des Pizzerias Françaises, a clôturé le programme des concours le 11 novembre.

La Foire a également accueilli trois émissions de France Inter : « Le Masque et la Plume », « Zoom Zoom Zen » et « On va déguster ». Les pavillons consacrés à six destinations internationales, ainsi que la Ferme Côte-d'Or, ont complété le programme.

Dijon Bourgogne Events donne rendez-vous au public du 30 octobre au 11 novembre 2027 pour la 97e édition.







