Dijon renouvelle son Conseil participatif des jeunes









Créé en 2024, le Conseil participatif des jeunes (CPJ) devient une instance pérenne de la démocratie locale dijonnaise. Après un premier cycle ponctué de projets, de rencontres et de temps de concertation, Dijon ouvre un nouvel appel à candidatures pour permettre aux jeunes de rejoindre cette instance et de participer à la vie de leur ville. Le CPJ complète ainsi les dispositifs de participation des jeunes, dont le Conseil municipal d’enfants.





Un conseil ouvert aux 12-18 ans





Les jeunes Dijonnaises et Dijonnais âgés de 12 à 18 ans peuvent candidater jusqu’au 31 octobre 2026. Désignés par tirage au sort public, les nouveaux membres du CPJ doivent répondre à des critères destinés à garantir la parité, la représentation des neuf quartiers de Dijon et un équilibre entre collégiens et lycéens. Les candidatures peuvent être déposées en ligne, par mail ou par courrier. Le formulaire en format papier est également disponible à l’Hôtel de Ville et dans les neuf Maisons d’éducation populaire de la Ville.









Lors du premier cycle 2024-2026, les membres du CPJ ont participé à plusieurs démarches de concertation municipales. Cinq projets portés par ses membres ont également été retenus dans le cadre des Budgets participatifs 2025. Ces projets concernaient notamment la santé mentale, les mobilités douces, le sport et la propreté urbaine.



















