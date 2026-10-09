La tendance s’est également poursuivie au deuxième trimestre, avec un chiffre d’affaires de 54,5 millions d’euros, en baisse de 3,6% sur un an. En France, le recul est plus important. Le chiffre d’affaires du groupe s’établit à 54,3 millions d’euros, soit 7,7% de moins qu’au premier semestre 2025. Cette évolution intervient alors que le marché de l’intérim reste difficile dans certains secteurs. D’après les données de Prism’emploi, l’emploi intérimaire a diminué de 0,3 % en juin 2026 par rapport au même mois de l’année précédente. Le BTP reste particulièrement touché, avec une baisse de 5,9%. Un secteur qui représente par ailleurs l’un des principaux marchés du groupe.

Les activités réalisées hors de France affichent, elles, une évolution plus favorable. Le chiffre d’affaires international atteint 44,9 millions d’euros, contre 44 millions d’euros au premier semestre 2025, soit une progression de 2%. L’international représente désormais 45,2% du chiffre d’affaires total de DLSI.

DLSI maintient son objectif pour 2026

Pour les prochains mois, le groupe entend poursuivre son développement tout en restant attentif à l’évolution du marché de l’emploi. DLSI compte notamment s’appuyer sur son activité auprès des grands comptes et sur sa présence à l’international. Le groupe indique également disposer d’une trésorerie nette positive. Il maintient son objectif d’une croissance modérée de son activité sur l’ensemble de l’exercice 2026.

Les résultats du premier semestre doivent toutefois être mis en perspective avec la saisonnalité de l’activité. DLSI rappelle que le second semestre est traditionnellement plus dynamique et que les chiffres enregistrés au 30 juin ne permettent donc pas, à eux seuls, de tirer des conclusions sur l’ensemble de l’année.