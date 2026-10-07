Dunkerque accueille la Conférence mondiale Villes et Ports de l'AIVP

Placée sous le thème «Villes et ports en mouvement : à nous de jouer !», cette édition abordera les grandes transitions à l'œuvre dans les territoires portuaires, dans un contexte marqué par des contraintes croissantes : décarbonation, réindustrialisation, résilience climatique, innovation, gouvernance partenariale, qualité de vie et relation avec les citoyens. L’objectif : confronter les expériences internationales et mettre en lumière les stratégies permettant de concilier performance économique, protection de l’environnement et bien-être des populations. Au total, près de 400 personnes participeront à l'événement parmi lesquelles décideurs, experts, collectivités, autorités portuaires, entreprises et chercheurs. Au programme : sessions plénières, tables rondes, interventions d’experts, études de cas, ateliers thématiques et visites de terrain, complétés par de nombreux temps de rencontres et d’échanges.

Pas moins de 60 grands témoins et intervenants nationaux et internationaux sont attendus à cette occasion, parmi lesquels :



Edouard PHILIPPE (FR), Maire du Havre et Président de l’AIVP

Olga FARMAN (CA), PDG du Port de Québec et Vice-présidente de l’AIVP

Carlos MORENO (FR), chercheur et professeur franco-colombien, Directeur scientifique de la Chaire «Entrepreneuriat Territoire Innovation» à l'IAE - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Gaetan SIEW (MU), Ancien président de l'Union internationale des architectes (UIA) et ambassadeur de Maurice auprès de la République Populaire de Chine

Ines REY GARCIA (ES), Mairesse de La Corogne

Bonnie LOWENTHAL (USA), Commissionnaire du Port de Long Beach

Johan Klaps (BE) Président du conseil d'administration du Port d'Anvers-Bruges, adjoint au maire chargé du port et de l'économie de la ville d'Anvers.

Après New York en 2025, le choix de Dunkerque pour cette 21e édition souligne la place stratégique du territoire dans le paysage portuaire européen.