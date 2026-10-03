Emil Frey Pro s'apprête à acquérir le Groupe Gorrias basé à Liévin

Cette opération, dévoilée en octobre 2026 et actuellement soumise à l'Autorité de la concurrence, vise à structurer la nouvelle division poids lourds et utilitaires du acquéreur. En intégrant les 240 salariés et les 11 sites de cette entreprise familiale nordiste, le leader national renforce considérablement son maillage territorial dans le quart nord-ouest de la France.

Emil Frey Pro engage une nouvelle phase de sa croissance avec la reprise programmée du Groupe Gorrias. Cette transaction doit donner naissance au futur socle de sa division Mercedes-Benz Trucks & Vans, créée au début de l'été. En combinant l'ancrage historique de l'entité de Liévin et les activités franciliennes de Techstar IDF, le groupe entend bâtir un pôle d'expertise unifié et performant, qui conservera le nom de Gorrias comme identité de référence.

Le fleuron de Liévin propulsé à l'échelle nationale

Fondé en 1987, le Groupe Gorrias s'est imposé comme un acteur incontournable de la vente et de la maintenance de véhicules industriels et de bus dans les Hauts-de-France et la Normandie. Son intégration offrira à la PME nordiste des capacités d'investissement démultipliées tout en préservant son savoir-faire local.

Christophe Deshayes, Directeur Général d'Emil Frey Pro, salue cette alliance : « Nous sommes très heureux d’envisager cette nouvelle étape aux côtés du Groupe Gorrias. Cette entreprise familiale reconnue a construit au fil du temps une expertise de premier plan sur Mercedes-Benz Trucks et Vans. Le choix de faire de Gorrias le socle de notre division Mercedes-Benz Trucks & Vans illustre toute la confiance que nous accordons à ses équipes. »

Grâce à ce rapprochement, l'acquéreur consolide sa position parmi les géants de la distribution de véhicules professionnels en France, fort d'un réseau qui dépasse désormais les 80 implantations. La finalisation de ce rachat, attendue dans les prochains mois, marquera un tournant décisif pour l'économie automobile des Hauts-de-France.











