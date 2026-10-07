Tout au long de la journée - du vendredi 2 octobre à la salle des fêtes de Friaucourt - le public a pu échanger avec les nombreux intervenants réunis pour l’occasion. Réflexologie, Pilates, magnétisme, huiles essentielles, yoga, permaculture ou encore géobiologie figuraient parmi les thématiques proposées. Une diversité qui répondait à la volonté des deux infirmières de faire découvrir des pratiques complémentaires et d’ouvrir le dialogue autour de la santé. «Nous sommes ravies de cette première expérience sur des sujets très variés qui touchent à la santé et au bien-être. La fréquentation enregistrée vendredi est venue confirmer l’intérêt du public pour cette approche», ont souligné les deux professionnelles.

Créer du lien autour de la santé

Cette initiative s’inscrit dans le travail mené au quotidien par les deux infirmières au sein d’Asalée, association créée en 2004 pour renforcer la coopération entre médecins généralistes et infirmiers délégués à la santé publique. À Friaucourt et Woincourt, elles accompagnent notamment des patients confrontés à des maladies chroniques et proposent différents ateliers tels que des groupes de marche, ateliers mémoire, remise en forme ou encore cuisine équilibrée. Ces ateliers permettent de créer du lien et de retrouver un équilibre de vie.

Les échanges ont occupé une place importante, chacun pouvant s’informer, poser ses questions et découvrir de nouvelles pratiques avec des séances de yoga, pilates, relaxation...

Une première édition qui en appelle d’autres ?

Une première édition qui en appelle d’autres ?

Avec près de 200 participants, cette première journée a largement dépassé le cercle des patients suivis par l’association. Pour Sophie Paris et Sophie Outurquin, cette réussite constitue également un encouragement à poursuivre les initiatives favorisant le lien social et l’accompagnement des habitants, avec l’envie peut-être, de renouveler l’expérience de cette journée.