Industrie : Provéa récompensée pour sa performance économique

Le vendredi 25 septembre dernier, la société Provéa a été officiellement honorée par le prix d'excellence lors de la célébration des 50 ans de NEOTISS à Venarey-les-Laumes. Cette distinction économique récompense la performance opérationnelle de l'année 2026 et notamment la réussite industrielle du déploiement de sa nouvelle ligne de production de pointe LT3. Pour cette PME régionale, ce trophée symbolise la validation concrète d'une stratégie de restructuration amorcée sous l'égide de sa maison-mère.

Un succès opérationnel basé sur l'investissement

L'intégration de la ligne de production LT3 représente un jalon financier et technique majeur pour Provéa. Ce projet industriel complexe, mené à bien pour le compte du spécialiste des tubes soudés NEOTISS, valide la maîtrise technologique de la PME. L'exécution rigoureuse du cahier des charges démontre la capacité de l'entreprise à capter des marchés à forte valeur ajoutée, consolidant ainsi son carnet de commandes et son positionnement sur le marché de l'équipement industriel régional.

Derrière cette réussite technique se cache un retournement économique d’envergure soutenu par le Groupe Galilé. Après plusieurs exercices complexes, la trajectoire de Provéa illustre un redressement financier efficace basé sur la persévérance des équipes et des investissements ciblés. Le soutien du groupe a permis de restructurer l'activité, transformant cette PME en un actif en pleine croissance capable de rayonner à l'échelle nationale.























