L'UE reste loin du compte en matière de souveraineté numérique

L'Union européenne, qui veut renforcer sa souveraineté en matière technologique, a encore un long chemin à faire pour réduire sa dépendance vis-à-vis des entreprises américaines et chinoises, a prévenu mercredi la Commission.

L'UE est en pleine offensive pour tenter de s'émanciper dans ce domaine, estimant que cette dépendance la rend vulnérable vis-à-vis des puissances étrangères.

Un problème illustré la semaine dernière par la décision du gouvernement américain, qui a contraint l'entreprise Anthropic à bloquer l'accès à ses modèles d'IA les plus évolués aux utilisateurs étrangers.

Bruxelles a proposé ce mois-ci des mesures pour renforcer la souveraineté européenne, notamment en excluant les prestataires basés hors de l'UE de certains contrats publics.

Mais dans son bilan sur ses objectifs pour 2030 en matière numérique, la Commission a énuméré d'importants retards à combler notamment sur le marché des semi-conducteurs et dans les services informatiques à distance (ou "Cloud").

Selon ce bilan, l'UE ne pèse que 9% du marché mondial des puces informatiques, loin des 20% qu'elle ambitionne d'atteindre en 2030.

Et "la situation est similaire en ce qui concerne les capacités informatiques", qui "restent toujours nettement inférieures à la demande", souligne ce point d'étape.

La Commission constate également que "l'Europe reste structurellement dépendante de fournisseurs étrangers" pour la cybersécurité".

Pour rattraper cet énorme retard, l'exécutif européen veut notamment tripler le nombre de centres de données dans l'UE d'ici 5 ans, en facilitant leur construction.

L'étude publiée mercredi montre par ailleurs un soutien des citoyens européens à cette quête de souveraineté numérique.

Selon un sondage réalisé dans le cadre de l'Eurobaromètre en février et mars auprès de plus de 26.000 personnes dans les 27 Etats membres, "79% des Européens font de la politique en matière de numérique une priorité pour l'UE".

Et 82% des interrogés pensent que l'UE "doit réduire ses dépendances dans les technologies numériques vis à vis de fournisseurs de pays tiers".