Cet événement, organisé dans le cadre du projet d'investissement France 2030, vise à confronter les réglementations européennes aux réalités du terrain et du financement en région Grand Est. À l'heure où l'Europe durcit ses ambitions écologiques, cette rencontre transdisciplinaire veut accélérer le dialogue entre la recherche, le monde politique et le tissu productif régional.

Un dialogue stratégique entre réglementation et réalités du Grand Est

Le jeudi 8 octobre 2026, le Muséum-Aquarium de Nancy devient le pôle d'analyse de la transition écologique industrielle. En amont des débats fixés à 18h, un temps d'échange exclusif avec la presse locale débutera dès 17h30 sous l'égide d'Hélène Boulanger, présidente de l'Université de Lorraine, et de Vincent Fromentin, directeur du Centre Européen Universitaire.

Cette initiative croise les regards réglementaires et territoriaux, portés notamment par le député européen Thomas Pellerin-Carlin et Valérie Debord, première vice-présidente de la Région Grand Est, afin de décoder les leviers financiers indispensables aux usines régionales.

La recherche et l’industrie face aux barrières de la transition

La transformation des usines ne peut se faire sans innovations technologiques ni investissements lourds. Le programme, adossé au projet de recherche DIF (Décarbonation de l'Industrie et Financement) et soutenu par France 2030, mettra en lumière les témoignages de Vincent Thinus pour l'UIMM Lorraine et de Neill MacDonald pour Saint-Gobain PAM. Ces leaders économiques régionaux analyseront l’application concrète des procédés décarbonés au cœur de la métallurgie et de la production lourde. Les experts académiques Fabrice Lemoine et Vincent Fromentin détailleront de leur côté les dernières percées de la recherche pour moderniser l'appareil productif transfrontalier.