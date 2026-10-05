L’Université de Picardie Jules Verne (UPJV) a réuni ses nouveaux correspondants de la valorisation, mardi 29 septembre au Logis du Roy à Amiens. Cette rencontre marque le lancement d’un réseau destiné à renforcer les liens entre les unités de recherche et les dispositifs de valorisation. Il constitue également une étape du programme INNOV4U.



Nathalie Lemée, vice-présidente de l’UPJV chargée de la valorisation, a présenté les objectifs du dispositif. Elle a notamment précisé le rôle des correspondants et leur périmètre d’intervention auprès des équipes de recherche. Le réseau doit contribuer à mieux identifier les possibilités de valorisation issues des travaux scientifiques et à faciliter leur accompagnement.

Une première étape de sensibilisation

La direction de la recherche est également associée au fonctionnement du réseau. Sa directrice, Emmanuelle Etienne, a présenté les modalités de coordination avec les correspondants. L’objectif est de permettre un suivi plus fluide des unités de recherche dans leurs démarches liées à la valorisation.



La matinée s’est poursuivie avec un temps consacré à la montée en compétences. Oumaïra Rahmouni, chargée de mission émergence innovations Deeptech à la SATT Nord, a animé un quiz consacré aux enjeux économiques de la recherche. Cette séquence a permis aux participants de confronter leurs connaissances et d’échanger autour de la transformation des résultats scientifiques en opportunités de valorisation.



Soulignons par ailleurs que cette réunion doit servir de point de départ à un cycle de sensibilisation consacré à la valorisation. Elle a aussi permis aux correspondants de se rencontrer et de poser les premières bases de leur collaboration au sein de l’UPJV.