La Bourse de Paris termine en hausse, aidée par le reflux des taux

La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,83 % lundi, soutenue par un net recul du taux d'emprunt de la France après le maintien de la note du pays par l'agence Moody's.

L'indice vedette CAC 40 a gagné 64,50 points pour finir à 7.847,32 points. Malgré ce gain, il recule encore de 1,47 % depuis le début du mois d'octobre et de 3,71 % depuis janvier.

"Tout ce qui était sous pression des taux remonte aujourd'hui, ce qui correspond à tout ce qui touche à la consommation et les banques", a commenté Guillaume Chaloin, directeur des gestions actions chez Delubac AM.

A la cote parisienne, Société Générale a gagné 2,03 % à 60,87 euros, BNP Paribas 2,43 % à 85,55 euros et Crédit Agricole 1,17 % à 15,10 euros.

Sur le marché de la dette, le taux d'intérêt de l'emprunt français à dix ans, qui sert de référence pour le coût de financement de l'Etat, est repassé sous la barre des 5 %, à 4,90 %, contre 5,02 % vendredi.

L'agence Moody's a maintenu vendredi soir la note de la France à Aa3, une évaluation de la capacité du pays à rembourser sa dette, tout en conservant une perspective négative, ce qui signifie qu'un abaissement reste possible.

"C'est un soulagement, la décision tempère un peu les inquiétudes sur le budget français et le coût de financement", a relevé Guillaume Chaloin.

L'écart avec le taux allemand de même échéance, baromètre du risque perçu par les investisseurs sur la France, s'est nettement resserré, à environ 1,54 point de pourcentage contre près de 1,67 vendredi, au plus haut depuis 2011.

Les investisseurs attendent une semaine chargée, avec les décisions de la banque centrale américaine (Fed) mercredi et de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi, ainsi que les résultats trimestriels des géants américains de la tech Alphabet, Microsoft et Amazon.

Vendredi, la première estimation de la croissance du troisième trimestre sera publiée en France, en Allemagne et dans l'ensemble de la zone euro, ainsi que l'inflation d'octobre en France et en Allemagne.

GTT chute

Gaztransport & Technigaz (GTT), spécialiste des cuves pour navires transportant du gaz naturel liquéfié (GNL), a chuté de 11,66 % à 23,90 euros, signant la plus forte baisse du SBF 120. Le groupe a publié vendredi soir un chiffre d'affaires de 570,1 millions d'euros sur les neuf premiers mois de l'année, en recul de 4,9 % sur un an.

L'entreprise a toutefois confirmé ses objectifs pour 2026.

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