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La centrale nucléaire de Golfech reconnectée au réseau après un arrêt pendant la canicule

La centrale nucléaire EDF de Golfech, dont le seul réacteur en activité avait été mis à l'arrêt à cause de la canicule, a été reconnectée au réseau électrique...
La centrale nucléaire de Golfech à l’arrêt, dans le sud-ouest de la France, après sa mise hors service dans la soirée du 22 juin en raison de "contraintes environnementales" liées à la vague de chaleur en cours, Golfech, le 23 juin 2026 © Lionel BONAVENTURE

La centrale nucléaire de Golfech à l’arrêt, dans le sud-ouest de la France, après sa mise hors service dans la soirée du 22 juin en raison de "contraintes environnementales" liées à la vague de chaleur en cours, Golfech, le 23 juin 2026 © Lionel BONAVENTURE

Par AFP
Publié le 3 juillet 2026 - Mis à jour le 3 juillet 2026

La centrale nucléaire EDF de Golfech, dont le seul réacteur en activité avait été mis à l'arrêt à cause de la canicule, a été reconnectée au réseau électrique national jeudi soir, a indiqué EDF.

EDF avait dû stopper sa production le 23 juin pour ne pas réchauffer le fleuve Garonne où elle rejette les eaux de refroidissement du réacteur. La température du fleuve a atteint 28°C au plus fort de l'épisode de canicule.

Cette eau rejetée a généralement une température plus élevée de 0,2°C en moyenne. Or un arrêté de 2006 prévoit que la température du fleuve, dont l'eau est utilisée pour refroidir les réacteurs, ne doit pas dépasser les 28°C après les rejets de la centrale.

Cette centrale, située entre Toulouse et Agen dans le Tarn-et-Garonne, comprend deux réacteurs à eau pressurisée de 1,3 GW.

Le premier réacteur est pour l'instant inactif pour maintenance et remplacement du combustible depuis le mois de mai.