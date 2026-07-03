La centrale nucléaire EDF de Golfech, dont le seul réacteur en activité avait été mis à l'arrêt à cause de la canicule, a été reconnectée au réseau électrique national jeudi soir, a indiqué EDF.

EDF avait dû stopper sa production le 23 juin pour ne pas réchauffer le fleuve Garonne où elle rejette les eaux de refroidissement du réacteur. La température du fleuve a atteint 28°C au plus fort de l'épisode de canicule.

Cette eau rejetée a généralement une température plus élevée de 0,2°C en moyenne. Or un arrêté de 2006 prévoit que la température du fleuve, dont l'eau est utilisée pour refroidir les réacteurs, ne doit pas dépasser les 28°C après les rejets de la centrale.

Cette centrale, située entre Toulouse et Agen dans le Tarn-et-Garonne, comprend deux réacteurs à eau pressurisée de 1,3 GW.

Le premier réacteur est pour l'instant inactif pour maintenance et remplacement du combustible depuis le mois de mai.