La mobilité électrique gagne du terrain à Autun

La Ville d’Autun a inauguré les premières bornes de recharge installées dans le cadre d’un partenariat avec le SYDESL et l’opérateur Qwello. Ce programme s’inscrit dans le Schéma directeur des infrastructures de recharge pour véhicules électriques déployé à l’échelle de la Saône-et-Loire. À terme, la commune comptera 40 points de recharge, dont deux déjà en service place Deguin. Huit sites sont équipés en 2026, notamment près des commerces, des équipements publics, des espaces culturels et des zones d’activités. Trois autres secteurs seront concernés en 2027. Avec ce déploiement, Autun devient la commune de Saône-et-Loire disposant du plus grand nombre de bornes installées par Qwello. À l’échelle du département, 678 points de recharge sont désormais accessibles.

Un partenariat public-privé

Le projet repose sur un modèle dans lequel Qwello prend en charge le financement, l’installation, l’exploitation et la maintenance des équipements. L’entreprise se rémunère grâce aux recharges effectuées par les utilisateurs et reverse à la Ville une redevance composée d’une part fixe de 150 euros par point de recharge et par an, ainsi que de 4% du chiffre d’affaires réalisé. Une fois les 40 points installés, la commune estime percevoir près de 6 000 euros de recettes annuelles. Présente dans plusieurs pays européens, Qwello propose un tarif de recharge de 0,30 euro par kWh, avec un paiement via son application ou directement par carte bancaire sans contact. Ce nouveau réseau vise à accompagner le développement de l’électromobilité tout en renforçant les services proposés aux habitants et aux visiteurs.