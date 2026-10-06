Le FC Metz choisit l’entreprise All in Box pour gérer ses données

La plateforme de l’entreprise doit permettre au club de réunir au même endroit les données issues de différents canaux : billetterie, boutique, site internet, jeux-concours ou encore animations organisées les soirs de match. Avec ces différents points de contact, les informations concernant les supporters peuvent rapidement se retrouver réparties entre plusieurs outils. All in Box permet au FC Metz de les centraliser et de mieux identifier les habitudes et les centres d’intérêt de son public.

Ces données peuvent ensuite être utilisées pour envoyer des communications par e-mail, SMS ou RCS, un format de message enrichi. La plateforme intègre également Eden, un assistant d’intelligence artificielle qui peut aider les équipes du club à préparer, rédiger et programmer leurs campagnes. Le FC Metz pourra aussi utiliser différents outils pour proposer des jeux, des quiz ou des opérations interactives, au stade comme en ligne, puis mesurer les résultats obtenus.

Des outils pour les partenaires du club

La collaboration concerne également les partenaires économiques du FC Metz. Les données regroupées doivent notamment permettre au club de préparer des opérations plus ciblées et d’en mesurer les résultats. Avec cette collaboration, le club messin poursuit ainsi la digitalisation de sa gestion des données et de ses échanges avec son public et ses partenaires.

«Voir le FC Metz choisir notre technologie pour piloter sa relation avec ses supporters est une immense fierté pour toute l'équipe All in Box. Nous sommes nés ici, à quelques kilomètres de Saint-Symphorien, et ce club fait partie de notre histoire à tous. Son ambition sur la data et l'innovation est remarquable. Notre plateforme a été conçue pour ce type d'ambition : réunir les données, activer la communauté et garantir un cadre réglementaire irréprochable. C'est aussi la preuve qu'une technologie de pointe peut naître en Moselle et rayonner aujourd'hui dans toute l'Europe.», déclare Barthélemy Jeanroch, directeur général et associé, All in Box.