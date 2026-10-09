Le LOSC tout proche de racheter l'exploitation du stade Pierre Mauroy

Le club lillois est en passe de racheter l'exploitation du stade Pierre Mauroy. Le club "va acquérir les parts d'Elisa détenues par Eiffage et ses filiales, via Lille Arena SAS, pour assurer l'exploitation commerciale et technique de la Décathlon Arena" a détaillé le président de la MEL Eric Skyronka dans une déclaration transmise à l'AFP. "La MEL donne son accord à cette opération, sans que les termes du PPP (partenariat public-privé) ne soient modifiés", a-t-il ajouté. Cette transaction sera approuvée le 9 octobre lors de la séance de rentrée de la MEL, la collectivité étant propriétaire du stade. Mais elle ne sera effective que dans quatre mois. Par ailleurs, "le LOSC va solder l'intégralité de ses loyers impayés, soit 24 millions d'euros, à la MEL", a précisé Eric Skyronka. "C'est un accord équilibré, qui permet de tourner la page du contentieux tout en sécurisant l'avenir du stade".

En devenant l'exploitant du stade, le club lillois pourra dégager des recettes de tous les événements organisés dans cette enceinte de 50 000 places qui peut accueillir des rencontres d'autres sports que le football et des concerts.