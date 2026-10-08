Le Campus Sciences se transformera durant deux jours en un pôle d'attractivité territoriale. Ce grand rassemblement fédère les forces vives de la recherche et de l'enseignement supérieur pour valoriser les filières d'avenir auprès des scolaires et des citoyens. De la robotique à la transition énergétique, l'événement démontre la vitalité de l'écosystème local. Pour l'économie régionale, ce rendez-vous renforce le lien essentiel entre la recherche académique et les applications concrètes.

Une synergie entre laboratoires, écoles et partenaires industriels

La force de cette édition 2026 repose sur un réseau dense de collaborations. Des institutions comme l’ENSIC, l’ENSAIA, l’INRAE ou encore le CNRS s'associent à des acteurs sectoriels tels que France Chimie Grand Est et INTERFEL. Ces partenariats mettent en lumière le savoir-faire industriel régional en matière de sécurité alimentaire, de gestion des matériaux et de transformation numérique. Ce maillage stratégique stimule l'innovation et favorise le transfert de compétences vers le tissu entrepreneurial local.

En combinant éducation, recherche et enjeux industriels, le Village des Sciences 2026 s'impose comme un levier clé pour susciter les vocations scientifiques indispensables à la compétitivité de la région. Les inscriptions et le programme complet sont accessibles directement sur la plateforme officielle : www.fetedelascience.fr.