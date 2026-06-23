Sébastien Lecornu a invité ses ministres à ne pas se déplacer cette semaine pour que les services de l'Etat se concentrent d'abord sur la canicule, a indiqué mardi son entourage.

Le Premier ministre a demandé aux membres de son gouvernement de renoncer à leurs déplacements pour des "raisons de sobriété", étant donné qu'un déplacement ministériel nécessite beaucoup de moyens de l'Etat, et "pour que le gouvernement et les services de l'Etat soient pleinement mobilisés sur la gestion de la canicule", a précisé la source.

Plus de la moitié du pays était placée mardi en vigilance rouge pour canicule par Météo-France, un niveau jamais atteint, et plus de 90% de la population française exposée à des chaleurs extrêmes.