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Les Entrepreneurs de l'Oise fêtent leurs 40 ans

Les Entrepreneurs de l'Oise (CPME 60) ont réuni dirigeants de TPE-PME, partenaires institutionnels, élus et acteurs économiques du territoire lors de son Université d'été sous le thème «inspiration, leadership et engagement». Cette journée a aussi fêté les 40 ans du réseau. Ce rendez-vous annuel permet aux chefs d’entreprise de prendre de la hauteur, de s’inspirer, d’échanger entre pairs et d’anticiper les défis de demain.

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Par Virginie Kubatko
La Gazette Oise
Publié le 4 octobre 2026 - Mis à jour le 4 octobre 2026
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