Les Entrepreneurs de l'Oise fêtent leurs 40 ans

En vue

Les Entrepreneurs de l'Oise (CPME 60) ont réuni dirigeants de TPE-PME, partenaires institutionnels, élus et acteurs économiques du territoire lors de son Université d'été sous le thème «inspiration, leadership et engagement». Cette journée a aussi fêté les 40 ans du réseau. Ce rendez-vous annuel permet aux chefs d’entreprise de prendre de la hauteur, de s’inspirer, d’échanger entre pairs et d’anticiper les défis de demain.