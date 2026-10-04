Les Entrepreneurs de l'Oise fêtent leurs 40 ans

Entreprises
Amiens : la librairie Martelle véritable temple du livre à bientôt 70 ans
04/10/2026 Benoît Maleplate
Amiens (80)
Les Entrepreneurs de l'Oise (CPME 60) ont réuni dirigeants de TPE-PME, partenaires institutionnels, élus et acteurs économiques du territoire lors de son Université d'été sous le thème «inspiration, leadership et engagement». Cette journée a aussi fêté les 40 ans du réseau. Ce rendez-vous annuel permet aux chefs d’entreprise de prendre de la hauteur, de s’inspirer, d’échanger entre pairs et d’anticiper les défis de demain.
Stéphane Leterrier, président de la CPME Oise. © Thomas Wibaux – Entrepreneurs de l'Oise
Sylvie Lamerant, Léa Caudrillier, Sébastien Dos Santos (vice-président CPME), Jean-Luc Duwicquet (administrateur CPME), Julie Simonitti, Claire Hourdin. © Thomas Wibaux – Entrepreneurs de l'Oise
Ce rendez-vous a eu lieu au Clos Barisseuse. © Thomas Wibaux – Entrepreneurs de l'Oise
Pauline Bottet et Christophe Perrin (crédit agricole brie picardie, partenaire). © Thomas Wibaux – Entrepreneurs de l'Oise
Les partenaires ont participé à cette journée. © Thomas Wibaux – Entrepreneurs de l'Oise
Laura Flessel a partagé son expérience. © Thomas Wibaux – Entrepreneurs de l'Oise
Le Général Pierre de Villiers est intervenu. © Thomas Wibaux – Entrepreneurs de l'Oise
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