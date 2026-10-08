Les Jeunes Agriculteurs BFC lancent une nouvelle session de formation





Basés à Bretenière, les Jeunes Agriculteurs Bourgogne Franche-Comté (JABFC) lancent une nouvelle promotion d’Avenir Formation. Prévue de novembre 2026 à mars 2027, cette formation doit permettre aux jeunes agriculteurs de mieux comprendre les enjeux du secteur, de développer leurs compétences en communication et de prendre part aux décisions collectives.





Cinq modules pour mieux comprendre le secteur agricole





Le parcours débutera les 3, 4 et 5 novembre avec un premier module consacré à la communication au sein d’un groupe. Les participants travailleront notamment sur la prise de parole, la capacité à fédérer et à convaincre. En décembre, le deuxième module portera sur les organisations professionnelles agricoles. Les 13 et 14 janvier, les participants découvriront la place des médias ainsi que l’importance des relations entre agriculture et société.





Le quatrième rendez-vous, prévu les 10 et 11 février, abordera la participation des agriculteurs aux projets de développement local. Enfin, les 9, 10 et 11 mars, le dernier sera consacré aux notions de politiques et de négociations internationales. Des visites de la FAO, de l’Organisation mondiale du commerce et de l’Organisation des Nations Unies sont également prévues lors de ce module.





Pour rendre la formation concrète, les JABFC prévoient l’intervention de différents professionnels, parmi lesquels des élus, des responsables d’organisations professionnelles agricoles et des journalistes.





La formation est ouverte aux jeunes agriculteurs installés ou en cours d’installation en Bourgogne Franche-Comté. Son coût est pris en charge par Vivea et les partenaires des JABFC.



