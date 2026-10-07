Plusieurs représentants d'organisations de lycéens et d'étudiants ont demandé mercredi à être reçus par le Premier ministre Sébastien Lecornu, faute de "mesure concrète" annoncée selon eux à ce stade par les ministres de l'Education et de l'Enseignement supérieur.

"Nous avons des propositions chiffrées que nous allons présenter et c'est pour ça que nous demandons dès la semaine prochaine un rendez-vous avec monsieur le Premier ministre Sébastien Lecornu", a déclaré à la presse Ryad Rani, président de l'Union syndicale lycéenne (USL) devant le ministère de l'Enseignement supérieur.

Le ministre Philippe Baptiste a reçu en fin de journée des représentants d'organisations étudiantes.

Selon Sabrine Kharbach, porte-parole de l'Union étudiante, "on a brassé du vent pendant une heure" (...) Monsieur le ministre n'a pu nous donner aucune garantie, n'a rebondi sur absolument rien et n'a repris aucune de nos propositions".

Clara Privé, trésorière de l'Unef, a déploré l'absence de "réponse sur la répression absolument inacceptable qui se fait aujourd'hui à la fois sur les mouvements lycéens, mais également sur les mouvements étudiants".

"On n'a même pas eu des miettes de quelque chose, d'une moindre annonce", a également regretté Suzanne Nijdam, présidente de la Fage. "Alors que, on l'a rappelé encore aujourd'hui, il y a ces dix revendications qui sont sur la table, qui doivent être écoutées, qui doivent être au moins entendues et débattues", a-t-elle ajouté.

"C'est pour ça qu'on continuera à se mobiliser, notamment par des rassemblements qui sont prévus dès demain, pour pouvoir continuer cette mobilisation, (avant) des manifestations de plus grande ampleur la semaine prochaine", a-t-elle conclu.

Une nouvelle journée de mobilisation des lycéens est prévue jeudi pour demander notamment plus de moyens. Un rassemblement est notamment annoncé à 15H00 à Paris place de la Bastille, après des regroupements programmés à la mi-journée devant les préfectures départementales en Ile-de-France .