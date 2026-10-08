Les troubles DYS au cœur d’une journée d’échanges à Beauvais

Dans le cadre de la 20e Journée nationale des DYS, l’Empreinte du Crédit Agricole de Beauvais accueillera une journée d’information et de sensibilisation. Prévu le 10 octobre prochain, l’évènement est organisé par l’association 60 DYS en collaboration avec le Crédit Agricole, les PEEP Grand Oise et la Ville de Beauvais. Il sera consacré aux troubles DYS, comme la dyslexie, la dyspraxie, la dysphasie ou encore la dyscalculie, ainsi qu’aux troubles de l’attention avec ou sans hyperactivité.

De 9h à 17h, familles, équipes éducatives et professionnels de santé pourront rencontrer différents intervenants et obtenir des informations sur ces troubles. L’objectif de la journée est également de favoriser les échanges et de permettre aux personnes concernées de découvrir des outils adaptés

Des conférences pour mieux comprendre les parcours

La journée débutera notamment avec deux conférences animées par Michèle Mazeau, spécialiste en neuropsychologie infantile, autour des troubles DYS et des apprentissages, et Sylviane Valdois, directrice de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS). Les deux intervenantes aborderont les parcours des personnes concernées par les troubles DYS ainsi que les outils numériques disponibles.

Des professionnels et des associations seront également présents sur des stands d’information. Les visiteurs pourront échanger avec eux, poser leurs questions et découvrir ou tester différents outils pédagogiques.

Les troubles DYS regroupent plusieurs troubles durables pouvant notamment avoir des conséquences sur les apprentissages scolaires. Les organisateurs indiquent que ces troubles concernent 8 à 10 % des enfants scolarisés en France, ce qui représente plus d’un enfant par classe.

L’accès à cet évènement est gratuit, sur inscription via le QR code présent sur l’affiche. Un espace de restauration sera par ailleurs disponible durant la journée.



