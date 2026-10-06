La porte-parole du gouvernement Maud Bregeon a défendu mardi le système d'orientation post-bac Parcoursup qui "fonctionne", y voyant un "totem utilisé par certains responsables politiques" en pleine accélération du mouvement lycéen.

"Le totem de Parcoursup utilisé par certains responsables politiques est un leurre", a estimé la ministre sur France 2, alors que Jean-Luc Mélenchon, François Ruffin ou Dominique de Villepin demandent la suppression de cette plateforme, au cœur des revendications lycéennes.

"Parcoursup mérite peut-être certaines améliorations et je crois qu'il ne faut pas balayer la crainte que ça peut susciter chez certains élèves, mais c'est un système qui fonctionne", a développé Maud Bregeon.

Elle a ajouté que ce système, créé en 2018, avait été mis en place "pour de bonnes raisons" mais que ça n'empêchait "pas de travailler, je le redis, à la question de l'orientation, notamment de l'accompagnement des élèves".

Le supprimer serait selon elle "une solution de facilité".

Obligatoire pour tous les lycéens qui veulent candidater à une formation dans l'enseignement supérieur, Parcoursup s'apparente selon ses détracteurs à un processus de sélection.

Il est aussi accusé de manquer de transparence et de rater sa cible: en juillet dernier, environ 130.000 élèves étaient sans affectation à l'issue de la phase principale. La phase complémentaire est toujours en cours.

Le président du Sénat Gérard Larcher (LR) a reconnu de son côté sur RMC-BFMTV "l'absence d'accompagnement, le caractère chaotique de Parcoursup", comprenant que ça "peut inquiéter".

Le mouvement lycéen qui a commencé mi-septembre entame mardi son "Acte III". Des milliers de jeunes sont attendus aux manifestations organisées dans toute la France, avec le soutien d'une intersyndicale de l’Éducation nationale (FSU, CGT, FO, CFDT, Unsa, Sud et Solidaires) qui a appelé à descendre dans la rue à leurs côtés, mais aussi des étudiants et de plusieurs partis politiques.