Le ministre de l'Education Edouard Geffray a indiqué ce jeudi 8 octobre qu'il présenterait "un plan d'urgence d'ici quelques heures ou quelques jours" sur la question du non-remplacement d'enseignants absents, une des préoccupations exprimées par les lycéens mobilisés.

Au sujet de sa rencontre avec les trois principales organisations lycéennes dans l'après-midi, il a souligné que les outils de suivi ont été améliorés, pour permettre d'avoir un plan d'action un peu plus ciblé sur les établissements les plus concernés.

Parcoursup dans le viseur

Lors de cette rencontre seront également évoquées les questions de démocratie lycéenne et la Parcoursup, dont les élèves de terminale seront "les bénéficiaires immédiats dès cette année des mesures qu'on va prendre", a-t-il assuré. A l'adresse des lycéens manifestant de nouveau jeudi, M. Geffray a assuré travailler à la résolution de leurs revendications "la plus rapide possible, dans un cadre budgétaire qui sera débattu au Parlement".

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