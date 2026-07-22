Mâcon Habitat relance son concours « Nos locataires ont du talent »

Cette initiative a pour objectif de mettre en valeur les compétences et réalisations des locataires de l'organisme. Le concours est ouvert gratuitement à tous les locataires, sans condition d'âge ni de niveau d'expérience, sous réserve d'être à jour de leurs obligations locatives et de respecter les critères fixés par le règlement. Les candidatures collectives sont également autorisées.

Les participants pourront concourir dans l'une des trois catégories proposées : Arts, Sports ou Scolarité. La catégorie Arts regroupe notamment la littérature, les arts plastiques, la photographie, la vidéo, la danse, le théâtre et la musique. La catégorie Sports récompense des performances ou des projets sportifs, tandis que la catégorie Scolarité valorise les résultats académiques, les parcours d'excellence, les projets professionnels ou les distinctions obtenues dans le cadre d'études ou de concours.

Les inscriptions sont ouvertes du 2 juillet au 31 octobre 2026, dans la limite d'une candidature par participant. Les dossiers, disponibles sur demande à l'adresse communication@macon-habitat.com, devront présenter le talent du candidat et pourront être accompagnés de supports visuels ou audiovisuels. Les candidatures seront examinées par un jury composé de six membres, selon des critères propres à chaque catégorie.

Une bourse de 250 euros sera attribuée au lauréat de chaque catégorie. Les organisateurs précisent également que les participants autorisent Mâcon Habitat à utiliser les œuvres ou performances présentées dans le cadre de la communication autour du concours.



