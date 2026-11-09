Parmi elles, le Prêt Croissance TPE permet de mobiliser entre 10 000 et 50 000 euros pour accompagner les projets de développement des entreprises implantées dans le département.

Ce dispositif vise à faciliter l'accès aux financements des petites structures, notamment pour réaliser des investissements, financer leur transformation ou renforcer leur trésorerie. Il s'inscrit dans une politique régionale de soutien au développement économique et à l'investissement des entreprises.

Un prêt pour accompagner les investissements des TPE meusiennes

Mis en place par la Région Grand Est avec Bpifrance, le Prêt Croissance TPE s'adresse aux entreprises de 3 à 50 salariés, créées depuis plus de trois ans et financièrement saines. Le financement, compris entre 10 000 et 50 000 euros, est accordé sur cinq ans, avec un différé de remboursement du capital de douze mois.

Les dépenses éligibles couvrent notamment les investissements matériels à faible valeur de gage, les frais de recrutement, de formation, de mise aux normes, de communication et de développement numérique. Le dispositif peut également financer l'augmentation du besoin en fonds de roulement liée à un programme de développement. L'intervention de Bpifrance doit toutefois être complétée par un financement partenaire d'un montant au moins équivalent, sous forme de prêt bancaire, d'apport en capital ou de financement participatif.

Plus de 16 millions d'euros de prêts accordés dans le Grand Est

À l'échelle régionale, les dispositifs de financement portés par Bpifrance et la Région Grand Est représentent un volume significatif. En 2025, le Prêt Croissance TPE et le Prêt Rebond ont permis d'accorder plus de 16 millions d'euros à 149 entreprises du Grand Est. Ces financements accompagnent les besoins des structures régionales à différentes étapes de leur développement.

Pour les PME confrontées à des difficultés conjoncturelles ou à une fragilité temporaire, le Prêt Rebond Grand Est constitue une autre possibilité. Son montant peut atteindre 300 000 euros, avec une durée de remboursement comprise entre cinq et sept ans et un différé de remboursement du capital pouvant aller jusqu'à deux ans. Il vise notamment à soutenir les besoins de trésorerie et certains investissements nécessaires à la poursuite de l'activité.