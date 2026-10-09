Meuse : ce parcours de 6 mois prépare aux métiers agricoles

Face aux besoins de renouvellement des compétences dans les exploitations, la Chambre d’agriculture de la Meuse met en avant le Parcours d’Acquisition de Compétences en Entreprise (PACE). Le principe : intégrer une entreprise pendant quatre à six mois afin de découvrir concrètement un métier, apprendre les gestes professionnels et vérifier la cohérence d’un projet avant d’aller plus loin. Pour les exploitants agricoles, cette période peut permettre de transmettre leurs méthodes de travail et d’évaluer les compétences d’une personne avant de décider d’une éventuelle embauche.

Le dispositif s’adresse à plusieurs publics éloignés ou en recherche d’emploi : jeunes de 18 à 26 ans, demandeurs d’emploi de 26 à 54 ans ou de 55 ans et plus, bénéficiaires du RSA et personnes reconnues travailleurs handicapés. En Meuse, une référente de la Chambre d’agriculture accompagne les participants avant, pendant et après leur parcours, avec un suivi régulier et un bilan des compétences acquises.

Former sur le terrain avant d’embaucher

L’intérêt économique du PACE repose sur cette phase d’immersion. Pour une exploitation, accueillir un candidat permet de transmettre des savoir-faire directement sur le terrain et de mieux mesurer l’adéquation entre les attentes de l’entreprise et le profil du futur salarié. Pour le candidat, l’expérience réduit également le risque de s’engager dans une orientation professionnelle sans avoir découvert les réalités quotidiennes du métier.

Déployé dans le Grand Est et dans plusieurs secteurs d’activité, le PACE illustre plus largement l’évolution des dispositifs d’accès à l’emploi : rapprocher la formation des besoins concrets des entreprises.