Meuse : le Pass Jeune Grand Est double ses ventes en 2026

Le Pass Jeune Grand Est/Grenzenlos change d’échelle. Pour sa troisième édition, 57 388 titres ont été vendus en juillet et août 2026, contre 28 892 durant la même période en 2025, soit une progression de 98,6%. Le dispositif s’adresse aux moins de 28 ans et leur permet de voyager à petit prix sur un périmètre qui s’est élargi cette année avec l’ouverture à la Suisse.

Pour la Meuse, cette évolution constitue un enjeu territorial en matière de mobilité. Le département dispose de plusieurs pôles urbains et touristiques, tandis que ses habitants peuvent également se déplacer vers les autres territoires du Grand Est. Pour les jeunes, l’accès à une offre de transport à coût réduit peut faciliter les déplacements pour les loisirs, les études, les formations ou encore les découvertes touristiques. L’extension à la Suisse élargit par ailleurs les possibilités de voyage proposées par le dispositif.

Les mobilités régionales deviennent stratégiques

Au-delà de la Meuse, la forte progression du Pass illustre un enjeu qui concerne de nombreux territoires : rendre les déplacements plus accessibles aux jeunes tout en favorisant la circulation entre les bassins de vie. Pour les territoires ruraux, cette mobilité peut notamment faciliter l’accès aux études, à la formation, à l’emploi et aux activités culturelles ou touristiques.

Le dispositif doit revenir à l’été 2027. Son évolution pourrait alors être suivie à travers les résultats de l’enquête en cours, notamment pour déterminer si cette hausse des ventes s’accompagne d’une diversification réelle des déplacements et des destinations.