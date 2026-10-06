Mouvement lycéen: des milliers de personnes ont commencé à défiler

Des milliers de lycéens, étudiants, parents ou syndicalistes ont commencé à défiler mardi matin dans plusieurs villes, comme à Nantes, Marseille ou Lyon, pour un "acte III" du mouvement et réclamer des moyens pour l'éducation, ont constaté des journaliste de l'AFP.

A Nantes, un vaste cortège de plusieurs milliers de personnes, lycéens, parents ou syndicats, s'est élancé peu avant 11h00, derrière une banderole marquée "Écoles sans argent, pays sans avenir".

Les manifestants, souvent adolescents, tenaient des pancartes marquées "Jeunesse fâchée, pas facho" ou "Lancez des profs, pas des lacrymo".

"On représente notre lycée, c'est un moyen de se rassembler pour faire perdurer la lutte lycéenne, même si on n'a plus de lycée", a expliqué Camille, 16 ans, élève de terminale au lycée Nelson Mandela, dont le hall a brûlé jeudi.

A Marseille, un imposant cortège de milliers de lycéens, parents, professeurs mais aussi nombreux syndicalistes s'est élancé peu avant 11H00 depuis le haut de la célèbre Canebière.

La CGT a mobilisé plus d'une centaine de militants pour assurer le service d'ordre et "sécuriser" le cortège face à une "répression policière" jugée "insupportable", explique Marc Pietrosino, secrétaire général de l'Union départementale CGT 13.

"On est sur un dispositif qui correspond à un dispositif de grosse manif comme on en a connu pendant les retraites", ajoute-t-il.

Océanne, lycéenne de 18 ans, veut "juste réussir à sauver notre éducation et simplement être éduqués parce qu'on en a besoin, tout simplement".

"On s'est tu pendant longtemps par rapport à toutes les restrictions qu'on a pu avoir, les profs qui sont tout le temps absents, on n'arrive pas à les remplacer, ou alors c'est des remplacements qui servent à rien", témoigne-t-elle.

Plusieurs milliers de personnes se sont aussi élancées vers 10h30 de la place Bellecour dans le centre de Lyon, en scandant notamment "solidarité avec les lycéens réprimés" ou "on est jeune, déter (déterminé, ndlr) et révolutionnaire".

Parmi les drapeaux, ceux de syndicats (CGT, FSU, Snes), d’organisations lycéennes ou de parents d’élèves, et de quelques partis de gauche (LFI, NPA).

"Je trouve que c'est trop cool ce que font les lycéens. En soi, c'est la protection des services publics et ça concerne tout le monde", dit Billie, âgée de 19 ans, étudiante sage-femme.

Des cortèges sont prévus dans d'autres villes mardi après-midi. A Paris, la manifestation doit s'élancer à 14H00 de la place de la République, jusqu'à Nation.