Naissance de quatre bébés guépards au zoo de Montpellier

Quatre guépards d'Afrique australe sont nés le 12 septembre à Montpellier, une "excellente nouvelle" pour la conservation de cette espèce menacée, selon la direction du zoo du Lunaret.

"On a passé la phase la plus critique", s'est félicité jeudi Baptiste Chenêt, le vétérinaire du zoo, en présentant Helya, adorable guépardeau au poil duveteux. La mortalité entre 0 et un an pour cette espèce est de 40%.

Les bébés félins, tous des femelles encore très dépendantes de leur mère, pèsent aujourd'hui un peu plus de 2 kilos, "comme des chats", a-t-il précisé devant des journalistes.

Ils sont la progéniture de Bastet, "une femelle elle-même née au zoo de Montpellier en 2018".

Bastet avait été mise en contact avec un guépard mâle dans le cadre du Programme européen pour les espèces menacées (EEP), coordonné par l'Association européenne des zoos et aquariums (EAZA), détaille le zoo très spécialisé dans la reproduction.

Les bébés guépards sont la huitième portée viable née depuis 2018 au zoo de Montpellier, actuellement fermé au public pour plus de deux ans en raison de travaux.

"Les quatre jeunes femelles resteront auprès de leur mère jusqu'à leur émancipation, vers l'âge de deux ans", explique le zoo, puis selon le programme européen pourront être transférées pour leur reproduction "afin de préserver la diversité génétique de la population captive".

Le guépard est le félin le plus menacé d'Afrique, avec moins de 7.500 individus restant à l'état sauvage selon l’Union internationale pour la conservation de la nature en France (UICN), qui l'a mis sur sa liste rouge.